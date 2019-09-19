Камиль Фазылзянов: «Тренеры просят чаще подключаться в атаку, воспользовался моментом»

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов рассказал о своей первой шайбе за казанский клуб в матче с «Нефтехимиком» (4:1).

«Это моя бывшая команда, хотелось показать себя. Прежде всего выполнили установку тренеров. Они просят подключаться в атаку, появился коридор и я воспользовался моментом.

Второй период был тяжелый, много в своей зоне играли. В третьем парни собрались и дожали результат. В конце все поздравляли меня, сказали «молодчик».

В Нижнекамске менялись тренеры, менялась тактика, но молодым не давали играть. Меня вот спускали в ЦСКА ВВС. А тут так получилось, что контракт закончился и я оказался в «Ак Барсе». Здесь тренеры разговаривают со всеми, спрашивают, подсказывают. По сравнению с ЦСКА ВВС — это уровень», — приводит слова Фазылзянова корреспондент «Реального времени».