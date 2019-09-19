Лига Европы. «Краснодар» уступил в гостях «Базелю» со счетом 0:5

«Краснодар» в рамках Лиги Европы по футболу в гостях с разгромным счетом уступил швейцарскому «Базелю» — 0:5.

Дубль в ворота российской команды оформил полузащитник хозяев Кевен Бюа. Еще по голу забили Лука Дзуффи и Ноа Окафор, пятый мяч на счету Тони Вильены, который срезал удар в свои ворота.

«Базель» Швейцария — «Краснодар» Россия 5:0 (2:0, 3:0)

Голы:

1:0 — 9 Бюа, 2:0 — 40 Бюа, 3:0 — 52 Дзуффи, 4:0 — 54, автогол Вильена, 5:0 — 79 Окафор.

«Базель» — Омлин, Альдерете, Петретта, Видмер, Джемерт, Дзуффи (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Бюа, Артур (Риверос, 66).

«Краснодар» — Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Камболов (Уткин, 46), Вильена, Вандерсон, Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

Предупреждения:

Штокер (51), Мартынович (63).