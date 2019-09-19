«Салават Юлаев» пропустил от «Авангарда» пять шайб и проиграл третий матч в сезоне
«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче уступил омскому «Авангарду» — 2:5.
В составе уфимской команды отличились Владислав Картаев и Захар Арзамасцев, на что омичи ответили пятью шайбами, последняя из которых была заброшена уже в пустые ворота.
«Салават Юлаев» — «Авангард» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 — 10 Дедунов (Кошелев)
0:2 — 17 Шумаков (Войнов)
1:2 — 18 Картаев (Сергеев, Коледов)
2:2 — 22 Арзамасцев (Сошников, Амиров)
2:3 — 27 Войнов (Бек)
2:4 — 51 Грачев (Шумаков, Покка)
2:5 — 59 Андригетто (Кошелев)
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