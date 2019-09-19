Тимур Арсланбеков: «Нефтехимик» — уникальный проект, ни копейки не берет из регионального бюджета»

Спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков рассказал о том, как нынешним летом оказался в нижнекамском клубе.

«После завершения судейской карьеры изучал, как устроена клубная вертикаль, как функционирует немецкая система подготовки молодежи, наблюдал за работой детских академий. В том же «Лейпциге» целый месяц провел на базе, общался с тренерами, менеджерами. Полученные знания хотелось реализовать на практике. Тут-то и появился вариант с «Нефтехимиком».

— Давно?

— В июне. Встретился с руководством, мне предложили пост спортивного директора. Согласился сразу. Я ведь с детства мечтал работать в футбольном клубе. Правда, в другой должности.

— Это в какой же?

— Начальник команды. Не знаю, почему. Сейчас-то понимаю — спортивным директором даже интереснее. Вообще «Нефтехимик» — уникальный проект.

— В чем?

— Клуб частный, ни копейки не берет из регионального бюджета. Наш президент Тимур Шигабутдинов влюблен в футбол, вкладывает серьезные средства. Не случайно ему предложили войти в попечительский совет РФС. У «Нефтехимика» шикарная база, одна из лучших в ФНЛ, заканчивается строительство нового стадиона на четыре тысячи мест. Если не случится форс-мажора, сыграем там уже в ноябре. Пока домашние матчи проводим в Казани.

— Объясните, почему в последнее время клубы охотно берут на работу бывших арбитров?

— Да всегда это было! Просто раньше в основном трудились те, кто мало судил на уровне премьер-лиги. Теперь известных арбитров стало больше. Ну и хорошо. Они готовят футболистов, объясняют, как избежать лишних карточек, фолов. Зная манеру судейства главного арбитра, могут подсказать, как правильно выстроить с ним отношения на поле.

— В «Нефтехимике» это тоже входит в ваши обязанности?

— Да. Мне в радость», — сказал Арсланбеков.