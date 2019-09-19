Ученые предупредили, чем может быть опасен недосып

Научная группа из Португалии выяснила, что нарушения и недостаток сна отрицательно влияют на здоровье кишечника.

Специалисты обнаружили, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, которые оказывают значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования. Эти клетки борются с инфекциями, отвечают за целостность кишечного эпителия и всасывание липидов.

Во время эксперимента исследователи нарушили циркадные ритмы организма и количество ILC3 в кишечнике уменьшилось. Это привело к сильному воспалению, нарушению кишечного барьера и повышенному накоплению жиров.

Ученые объяснили это нарушением миграции ILC3 в тканях кишечника. Оказалось, что при изменении режима сна и бодрствования в мембранах иммунных клеток прекращают вырабатываться белки, которые указывают ILC3, в какие участки кишечника им нужно перемещаться для борьбы с чужеродной микрофлорой и регенерации эпителия, передает журнал EurekAlert!.

Поэтому люди, которые работают по ночам или путешествуют в страны с различными часовыми поясами, часто страдают от избыточного веса или воспаления кишечника.

«Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника», — говорится в исследовании.

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