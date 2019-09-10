СМИ: ЦБ не ввел функцию возврата денег за товар, оплаченный через СБП

ЦБ не предусмотрел функцию возврата средств в Системе быстрых платежей. В случае отказа от товара, купленного по QR-коду через СБП, деньги за него получить невозможно.

Чтобы оплатить покупки с помощью системы, нужно отсканировать QR-код торговой точки через мобильное приложение банка, ввести в приложении нужную сумму, далее банк спишет со счета деньги и переведет на счет магазина. Если QR-код динамический, то сумму не придется вводить вручную. Такой метод оплаты уже тестируют крупные магазины: «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», сообщают «Ведомости».

Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт пообещали, что во время массового запуска СБП функция возврата денег появится.

Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером «Серафим».

