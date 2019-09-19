У обвиняемого в мошенничестве при реконструкции казанского аэропорта вымогали в СИЗО 11 млн рублей

В Москве Преображенский суд приговорил экс-главу оперчасти СИЗО «Матросская Тишина» Михаила Захарова и его сообщника, криминального авторитета Елдара Векуа, к 12 и 14 годам колонии соответственно за вымогательство 11 млн рублей у обвиняемого в мошенничестве при реконструкции аэропорта Казани.

По версии следствия, Захаров придумал план вымогательства денег и материальных ценностей у арестантов СИЗО. Для этого он привлек в свою преступную группу содержавшегося в СИЗО криминального авторитета Векуа и коллег, а также знакомую, врача-рентгенолога одной из московских клиник Фатиму Найфонову. Ей наказание отсрочили из-за наличия малолетнего ребенка, сообщает ТАСС.

Участники банды стали требовать 11 млн рублей у предпринимателя, который содержался в СИЗО по обвинению в мошенничестве при реконструкции аэропорта в Казани. В противном случае они угрожали поместить мужчину в камеру с плохими условиями содержания. После этого отец бизнесмена перевел злоумышленникам на банковскую карту 1 млн рублей из указанной выше суммы, после чего злоумышленников задержали.

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