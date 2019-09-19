СМИ: в Набережных Челнах минувшей ночью подожгли несколько машин

В Набережных Челнах минувшей ночью сгорели пять машин.

Первый инцидент произошел во дворе дома 40/04. Информация о пожаре поступила в 2.35. Здесь загорелся автомобиль Ford Focus 2014 года выпуска, иномарка сгорела дотла.

Кроме того, огонь повредил три припаркованные рядом машины. Спустя несколько минут сообщение о пожаре поступило от жильцов дома 32/01. Оказалось, что у магазина «Магнит» загорелся автомобиль «Тагаз».

Установлено, что в обоих случаях были совершены поджоги. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался мотоциклист, передает Chelny-biz.ru.

По некоторым данным, он управлял транспортом в нетрезвом состоянии. Обстоятельства и мотивы преступления предстоит выяснить.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на улице Восстания, неподалеку от остановки общественного транспорта «Тасма», на ходу загорелся автомобиль UAZ Patriot. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.