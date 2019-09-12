В Казани посреди улицы загорелся «Патриот»

Фото: скриншот видео

На улице Восстания, неподалеку от остановки общественного транспорта «Тасма» на ходу загорелся автомобиль UAZ Patriot. Видеозапись с места происшествия выложили в социальных сетях.

На записи видно, что пожар начался в двигателе автомобиля. Прямо под капотом авто бушует открытый огонь, водитель пытается потушить его с помощью огнетушителя.

Напомним, на минувшей неделе в Казани загорелся автобус с пассажирами: на улице Карла Маркса во время движения в районе Сельхозакадемии произошло возгорание двигателя. Водитель вовремя заметил огонь и эвакуировал всех пассажиров. Подробнее — в материале «Реального времени».