Путину презентовали проект «Единого центра кредитования» татарстанского Гарантийного фонда

Глава государства провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое состоялось 18 сентября. Владимиру Путину рассказали о продвижении новых проектов, посвященных разным сферам жизни: от научной до культурной.

До начала заседания Владимир Путин посетил выставку «Конструкторское Бюро АСИ», в рамках которой был презентован татарстанский проект «Единый центр кредитования», запущенный на базе Гарантийного фонда Республики Татарстан в сентябре 2018 года. Он помогает субъектам малого и среднего бизнеса выбрать лучший кредитный продукт и собрать полный пакет документов, а также оформить и подать заявку. С начала запуска «Единого центра кредитования» предприниматели смогли привлечь кредиты почти на 2 млрд рублей.

Агентство стратегических инициатив отметило инициативу татарстанского «Единого центра кредитования» как эффективный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Ключевая проблема развития предпринимательства — это низкая доступность банковского финансирования по причине отсутствия у субъектов малого и среднего бизнеса финансовых знаний, высоких требований по залогам, а также дороговизны заемных ресурсов. Единый центр кредитования безвозмездно помогает предпринимателям решить все эти вопросы и привлечь заемное финансирование в максимально сжатые сроки», — отметил директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.