Содержание чистопольских кладбищ обойдется более чем в 100 тысяч рублей

Исполком Чистопольского района разместил тендер на содержание пяти городских кладбищ. Начальная цена контракта составляет 126 тысяч рублей, контракт рассчитан до конца 2019 года.

Подрядчик будет заниматься саночисткой и благоустройством погостов, а также спиливать сухие деревья, косить траву, убирать мусор и отходы, а в зимнее время — и снег, ему предстоит благоустроить территорию кладбищ и стоянок, организовать подвоз воды.

В Чистополе существуют по два мусульманских и православных кладбища (старые и новые), а также старообрядческое кладбище.

Напомним, в сентябре проект по автоматизации ведения захоронений в Казани вышел в финал всероссийского IT-конкурса.