Проект по введению захоронений в Казани вышел в финал всероссийского конкурса

Проект по автоматизации ведения захоронений в Казани вышел в финал всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019» в Белгороде. Он занял второе место в номинации «Государственное и муниципальное управление».

Информационную систему «Мемориал» ввели в качестве пилота в 2014 году. В единый ритуальный общедоступный реестр системы вносится информация о захоронениях. Сейчас в базе данных более 240 тысяч захоронений 13 кладбищ.

Система позволяет найти захоронение по имени и дате смерти умершего и и ухаживать за могилами дистанционно.

Ранее сообщалось, что могилам Марины Цветаевой и Надежды Дуровой в Елабуге придали статус объектов культурного наследия федерального значения.