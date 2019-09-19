Казань вошла в тройку городов, лидирующих в подготовке специалистов в IT-сфере

Казань вошла в первую тройку городов, лидирующих в подготовке специалистов в сфере IT. Столица Татарстана уступила только Ростову-на-Дону в топе регионов с надежным кадровым потенциалом в области информационных технологий.

Специалисты компании Accenture изучили 18 городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые имеют в этой сфере заведомо выигрышные позиции. Они оценивали кадровый потенциал российских регионов по трем показателям: подготовка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них.

Так, в первую пятерку вошли Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Челябинск и Воронеж. Отмечается, что по показателю «подготовка IT-специалистов» лидерство делят Ростов-на-Дону и Казань. При этом Ростов немного опережает столицу Татарстана по количеству вузов, обучающих IT-специальностям.

Кроме того, эксперты обратили внимание на реальное число выпускников, работающих по специальности. Речь идет о разработчиках приложений на различных языках программирования, специалистах по информационной безопасности, DevOps-инженерах, системных администраторах и математиках. По этому показателю Ростов-на-Дону уступает Казани (2 984 выпускника против 3 238), передает «Российская газета».

Еще одним показателем, который влияет на кадровый потенциал города, является миграция людей, обучившихся по этой специальности. Средний коэффициент в выбранных городах составил 25 процентов. Оказалось, что у Казани этот показатель один из самых низких — 20%. Меньше только у Калининграда — 14%. У лидера рейтинга, Ростова-на-Дону, этот показатель составил 26%. Самый же высокий процент миграции в Омске (36%) и Твери (31%).

Ранее сообщалось, что по количеству открытых вакансий на hh.ru в IT-сфере Татарстан занимает 5-е место по стране. Опережают республику Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области.

