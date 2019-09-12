Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству IT-вакансий

По количеству открытых вакансий на hh.ru в ИТ-сфере Татарстан занимает 5 место по стране. Опережают республику Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области.

Такие данные получены в результате исследования, проведенного HeadHunter ко Дню программиста.

17% вакансий ИТ-сферы в Татарстане приходится на программистов и разработчиков. Наиболее востребованы специалисты с минимальным опытом работы от одного года до трех лет (56% вакансий), сообщает пресс-служба hh.ru.

В качестве бонусов работодатели предлагают ИТ-специалистам возможность обучения (49%), льготные абонементы в спортзал или полная компенсация занятий спортом (20%), зону отдыха в офисе с безлимитным чаем, кофе, печеньем (11%).

В свою очередь для сотрудников отрасли важны привлекательность задач и самого продукта и работа на современном высокотехнологичном оборудовании.

Напомним, ранее в Казани запустили образовательный IT-проект.