«Лукойл» и «Татнефть» купили участки в Самарской области в несколько раз дороже начальной цены

«Лукойл» и «Татнефть» выиграли аукционы на право пользования недрами с ресурсами нефти на двух участках Самарской области.

Входящий в «Лукойл» «РИТЭК» приобрел на аукционе Гостевский участок площадью 105,5 кв. км, предложив за него 407,7 млн рублей — в 19 раз больше стартовой цены. Гостевский участок имеет ресурсы нефти по категории D0 в 2,1 млн тонн, по D1 — 1,2 млн тонн.

В аукционе также участвовали «Лукойл-Пермь», «дочка» «Татнефти» — «Татнефть-Самара», ООО «ТНС-Развитие» и ЗАО «Охтин-Ойл» из Татарстана, саратовское ООО «Прикаспийская газовая компания» (входит в Volga Gas) и ООО «УДС нефть» экс-депутата Госсовета Удмуртии, президента федерации бокса региона Алексея Чулкина.

Между тем «Татнефть-Самара» купила на торгах Отрадненский участок площадью 96,2 кв. км. Компания предложила за него в 16,5 раза больше первоначальной цены — 56,1 млн рублей против 3,4 млн рублей. Ресурсы нефти Отрадненского участка по Dл составляют 0,5 млн тонн, по D1 — 1,2 млн тонн. За этот участок также боролись «ТНС-Развитие», «Охтин-Ойл» и «Прикаспийская газовая компания», пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в создание сети АЗС в Башкирии «Роснефть» инвестирует 2,2 миллиарда рублей.