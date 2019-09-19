В создание сети АЗС в Башкирии «Роснефть» инвестирует 2,2 миллиарда рублей

ООО «РН Газотопливная компания» — дочерняя структура «Роснефти» — намерена развивать на территории Башкортостана фирменную сеть газовых автозаправок. На первом этапе в Башкирии будут созданы четыре станции. Объем инвестиций в проект превысит 2,2 млрд рублей.

Данное направление компания реализует уже в нескольких регионах России. Ее специалистами изучаются более десятка потенциальных площадок для размещения АЗС с учетом основных транспортных потоков и потребности муниципалитетов, рассказал вчера на совещании в правительстве РБ руководитель компании-инвестора.

По словам и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, перспективным видится перевод на газомоторное топливо сельхозтехники. В результате испытания газового комбайна в Башкортостане выявлено, что затраты на топливо для него оказались в 3,5 раза ниже по сравнению с традиционной техникой, передает пресс-служба главы РБ.

Врио главы республики Радий Хабиров поручил правительству совместно с главами муниципалитетов проработать варианты размещения заправочных станций и возможность выделения земельных участков под строительство.

Ранее стало известно, что «Башнефть» закупит для своих заправок военно-патриотическую сувенирную продукцию.