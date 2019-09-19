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В Казани снесут 14 незаконно установленных торговых павильонов

11:41, 19.09.2019
В Казани снесут 14 незаконно установленных торговых павильонов
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани снесут больше 10 незаконно установленных павильонов. Соответствующее распоряжение размещено в сборнике документов МО.

Сносу подлежат пять павильонов, два торговых тонара, два нестационарных сезонных торговых объекта и пять обычных торговых объектов.

12 сентября стало известно, что в Казани снесут 9 незаконно установленных торговых павильонов и 14 гаражей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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