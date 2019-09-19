В Казани снесут 14 незаконно установленных торговых павильонов
В Казани снесут больше 10 незаконно установленных павильонов. Соответствующее распоряжение размещено в сборнике документов МО.
Сносу подлежат пять павильонов, два торговых тонара, два нестационарных сезонных торговых объекта и пять обычных торговых объектов.
12 сентября стало известно, что в Казани снесут 9 незаконно установленных торговых павильонов и 14 гаражей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым