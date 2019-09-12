В Казани снесут 9 незаконно установленных торговых павильонов и 14 гаражей

Исполком Казани планирует снести девять незаконно установленных торговых павильонов. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов МО.

Демонтажу подлежат торговые точки на улице Залесная, на пересечении проспекта Победы и улицы Сафиуллина, на Мамадышском тракте, Даурской и Меридианной.

Кроме того, снесут один сезонный торговый павильон на Кулахметова и бахчевой развал на Фучика.

Также сносу подлежат 14 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей в Советском районе города. Это объекты на улицах Вагапова, Ломжинская, Минская, Фучика, Космонавтов и другие.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 23 незаконно установленные торговые точки. К ним относятся павильоны, нестационарные сезонные торговые объекты, точки по продаже кваса. Также будет снесен торговый павильон на остановке «Профилакторий».

