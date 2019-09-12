Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани снесут 9 незаконно установленных торговых павильонов и 14 гаражей

11:20, 12.09.2019 1
В Казани снесут 9 незаконно установленных торговых павильонов и 14 гаражей
Фото: wikimedia.org Дмитрий Cкляренко

Исполком Казани планирует снести девять незаконно установленных торговых павильонов. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов МО.

Демонтажу подлежат торговые точки на улице Залесная, на пересечении проспекта Победы и улицы Сафиуллина, на Мамадышском тракте, Даурской и Меридианной.

Кроме того, снесут один сезонный торговый павильон на Кулахметова и бахчевой развал на Фучика.

Также сносу подлежат 14 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей в Советском районе города. Это объекты на улицах Вагапова, Ломжинская, Минская, Фучика, Космонавтов и другие.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 23 незаконно установленные торговые точки. К ним относятся павильоны, нестационарные сезонные торговые объекты, точки по продаже кваса. Также будет снесен торговый павильон на остановке «Профилакторий».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    Похоже, всё идет по-старому: дали заработать за лето и теперь начнут "щемить". Что сказали бы "контролеры"- ведь они должны были следить за порядком с самого начала? Они, возможно, за это даже зарплату получают? Но, куда не глянь, везде подвозят и устанавливают ларьки-вагончики, а то и сколачивают из хлама. Старый "Шанхай" какой-то, а не славный Казань.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров