Кубок России. Казанский «Зенит» одержал победу над «Динамо-ЛО»
Вчера казанский «Зенит» в рамках Кубка России по волейболу одержал волевую победу над «Динамо-ЛО» — 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:15).
Вновь, как и в матче с «Владимиром», самым результативным в составе казанской команды стал Андрей Сурмачевский, набравший 22 очка.
Кубок России. Предварительный этап
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:15)
«Зенит-Казань»: Воронков (19), Лихошерстов (13), Земченок (16), Сурмачевский (22), Кононов (8), Алекно (0) — стартовая шестерка, Кротков (либеро), Федоров (либеро), Данилов (0), Самойленко (0).
«Динамо-ЛО»: Тисевич (4), Шпилев (4), Волков (8), Яковлев (9), Ботин (10), Смоляр (12) — стартовая шестерка, Шишкин (либеро), Леонтьев (1).
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