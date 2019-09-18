Волейбольный «Зенит» стартовал на Кубке России с победы

Волейбольный «Зенит-Казань» стартовал на Кубке России с победы над «Владимиром» — 3:1 (25:11, 25:14, 24:26, 25:22).

Казанцы уверенно выиграли две партии, после которой неожиданно отдали сопернику третий сет. Но волейболисты «Зенита» смогли собраться и дожали гостей — 3:1.

Самым результативным у казанцев стал Сурмачевский, набравший 17 очков.

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет сегодня в 18.00 в Казани против «Динамо-ЛО».

«Зенит-Казань» — «Владимир» — 3:1 (25:11, 25:14, 24:26, 25:22)

«Зенит-Казань»: Воронков (7), Самойленко (5), Земченок (8), Сурмачевский (17), Кононов (3), Алекно (4) — стартовая шестерка, Кротков (либеро), Федоров (либеро), Данилов (10), Откидычев (4), Манжосов (9), Толок (2), Бярда (3), Лихошерстов (3).

«Владимир»: Волков (6), Еременко (2), Супрунов (23), Мелюк (7), Шелгачев (4), Шевченко (0) — стартовая шестерка, Каштанов (либеро), Елизаров (2).