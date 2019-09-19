Борис Титов предлагает усилить защиту предпринимателей от проверок

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен предлагает не предупреждать, а штрафовать чиновников за необоснованные проверки. По данным Верховного суда, в 87% случаев должностные лица, привлеченные к ответственности за нарушения при проведении проверок, получили именно предупреждения.

Второй законопроект предлагает не внесенные в реестр мероприятия признавать полностью недействительными. В настоящее время контрольные органы используют эту лазейку для де-факто неучтенных проверок.

Помимо этого, органы контроля должны лишиться возможности возбуждать административные дела против бизнеса при отсутствии реального ущерба жизни и здоровью людей, безопасности государства и угрозы ЧС. Сейчас административный процесс может быть инициирован не только по итогам проверок, но и по усмотрению должностных лиц, на основании обращений граждан, сообщений СМИ и информации госорганов.

Омбудсмен направит проекты поправок президенту России Владимиру Путину в течение недели, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас «предприниматели отвечают за все, а чиновники ни за что — ответственность должна распространяться и на чиновников», — пояснила первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Напомним, ранее в Казани осудили бывшего чиновника, незаконно оштрафовавшего торговца 27 раз.