В Казани предстал перед судом экс-чиновник, незаконно оштрафовавший торговца 27 раз

Бывшему чиновнику администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани вынесли приговор по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебному подлогу.

Установлено, что с апреля по август прошлого года подсудимый составил в отношении местного жителя 27 фиктивных административных протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли.

В действительности мужчина закон не нарушил. Чиновник таким образом хотел показать руководству видимость своей работы. В итоге торговца оштрафовали на сумму более 87 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину полностью признал, уточнили в прокуратуре Татарстана.

В итоге суд приговорил экс-чиновника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Напомним, ранее в Казани возбудили дело в отношении экс-руководителя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова. Следком подозревает его в мошенничестве.