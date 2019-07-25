В Казани предстал перед судом экс-чиновник, незаконно оштрафовавший торговца 27 раз
Бывшему чиновнику администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани вынесли приговор по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебному подлогу.
Установлено, что с апреля по август прошлого года подсудимый составил в отношении местного жителя 27 фиктивных административных протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли.
В действительности мужчина закон не нарушил. Чиновник таким образом хотел показать руководству видимость своей работы. В итоге торговца оштрафовали на сумму более 87 тысяч рублей.
Подсудимый свою вину полностью признал, уточнили в прокуратуре Татарстана.
В итоге суд приговорил экс-чиновника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Напомним, ранее в Казани возбудили дело в отношении экс-руководителя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова. Следком подозревает его в мошенничестве.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым