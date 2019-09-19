В России предложили изменить правила донорства органов

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину правила изъятия органов у живых доноров.

Так, быть прижизненными донорами органов предлагается разрешить не только кровным родственникам, как предписывает действующее законодательство, но и фактическим членам семьи — супругам и приемным родителям, пишет RT.

Согласие на донорство должно быть дано только на добровольной основе и при условии совместимости донора и реципиента по медицинским показателям.

Напомним, ранее в Минздраве РФ рассказали, что в стране ежегодно проводится более 1,8 тыс. операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, однако потребность в такой медицинской помощи существенно выше.