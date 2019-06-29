В Минздраве РФ назвали количество ежегодно проводимых трансплантаций костного мозга и стволовых клеток

В Минздраве РФ рассказали, что в стране ежегодно проводится более 1,8 тыс. операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Как подчеркнули в ведомстве, сейчас потребность в такой медицинской помощи существенно выше.

Тем не менее, в настоящее время число операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ограничено в связи с недостаточным числом доноров, в том числе и из-за отсутствия федерального регистра.

В пресс-службе Минздрава РФ уточнили, что расходы на одну такую операцию составляют 5-6 млн рублей. Финансирование происходит за счет бюджетных средств, передает ТАСС.



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