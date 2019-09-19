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В Башкирии основателя Lingualeo, подозреваемого в убийстве сестры, могут отправить на лечение в психбольницу

07:13, 19.09.2019
В Башкирии основателя Lingualeo, подозреваемого в убийстве сестры, могут отправить на лечение в психбольницу
Фото: facebook.com/AynurEntre

В Башкирии основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры, могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Экспертиза установила, что Абдулнасыров страдает психическим расстройством. Он не осознавал свои действий во время убийства сестры и их опасность и не мог управлять ими.

Уголовное дело направили в Дюртюлинский районный суд для «применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Напомним, в мае Дюртюлинский районный суд арестовал Абдулнасырова. Мужчина признался в убийстве родной сестры, страдавшей психическим расстройством. По версии следствия, разработчик убил девушку в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений.

Происшествия Башкортостан
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