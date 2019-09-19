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Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы киборгами

05:46, 19.09.2019 1
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы киборгами
Фото: twitter.com

Российский робот «Федор» (Skybot F-850) предложил создать на планетах Солнечной систему колонии роботов-аватаров.

По его словам, роботы готовы дать свои предложения по техническому облику антропоморфной системы, которая сможет обеспечить развертывание и обслуживание научных станций, говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, 7 августа робот вернулся с Международной космической станции. Корабль «Союз МС-14» с ним на борту был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Союз МС-14» покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

Технологии
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    Сразу было понятно, что такого готовят для запуска до Марса, раз человек туда не может лететь. А если долетит, не сможет вернуться. Проект чрезвычайно интересный, увидеть бы его ещё при нашей жизни.
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