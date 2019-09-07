Робот «Федор» вернулся на Землю

Первый побывавший на Международной космической станции (МКС) российский робот «Федор» возвратился на Землю на корабле «Союз МС-14".

«Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» совершил успешную посадку в 0:32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — сообщил «Роскосмос» в Twitter.

Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.



Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 сентября 2019 г.

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Союз МС-14» покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

Ранее робот «Федор» (Skybot F-850) провел на Международной космической станции серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью.



