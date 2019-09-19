Стоимость всей российской нефти оценили в $1 трлн

Министерство природных ресурсов и экологии оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России по состоянию на конец 2018 года. Она достигла 93,4 трлн рублей против 55,2 трлн рублей в конце 2017 года.

Стоимость нефти оценили в 74,5 трлн рублей, газа — в 14,1 трлн, угля — в 1,8 трлн, золота — в 610 млрд рублей, железной руды — в 1,2 трлн рублей.



Отмечается, что общая цена запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018 год. В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн, пишет РБК.

Напомним, в марте Минприроды РФ впервые опубликовало оценку стоимости всех запасов полезных ископаемых в России по состоянию на конец 2017 года. Тогда совокупная цена всех минеральных и энергетических ресурсов составила 55,2 трлн рублей.

Стоимость запасов нефти равнялась 39,6 трлн рублей, газа — 11,3 трлн рублей, коксующегося угля — почти 2 трлн рублей, алмазов и золота — 505 млрд рублей и 480 млрд рублей соответственно.