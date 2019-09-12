Уральская мясная компания построит в Башкирии два свинокомплекса за 3 миллиарда рублей

Уральская мясная компания построит на территории Альшеевского и Белебеевского районов Башкортостана два свинокомплекса годовой мощностью 15 тысяч тонн свинины в живом весе. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 3 млрд рублей. Инвестпроект был представлен сегодня врио главы РБ Радию Хабирову на совещании в правительстве республики.

В рамках реализации проекта были организованы общественные слушания, подобраны и оформлены в аренду земельные участки, проведены проектно-изыскательские работы, получены согласования ресурсоснабжающих организаций о технологическом подключении к сетям инженерной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы уже начаты, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

— Это очень крупный проект. Он станет частью создаваемого инвестором в республике животноводческого кластера с собственной племенной базой и мясоперерабатывающими мощностями, — отметил и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Инвестор получит дополнительные меры поддержки, в том числе льготы по налогу на имущество и компенсацию части затрат на строительство инфраструктуры, а также закупку скота и оборудования.

Ранее стало известно, что производитель тушенки намерен построить в Башкирии консервный завод за 750 млн рублей.