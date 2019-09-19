Лжесотрудница Роспотребнадзора Татарстана продает предпринимателям книги, угрожая внеплановой проверкой

Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупреждает предпринимателей республики о мошенниках, действующих от имени ведомства. Некая женщина по имени Марина Сергеевна, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагает купить комплект литературы за 2,5 тысячи рублей, угрожая внеплановой выездной проверкой.

Информация о подобном инциденте поступила в управление от представителя фармбизнеса Казани.

«Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер», — говорится на сайте ведомства.

Управление просит предпринимателей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее неизвестное лицо, называя себя сотрудником управления, угрожало внеплановой выездной проверкой и предлагало решить вопрос за деньги.