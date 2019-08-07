Росстат РФ назвал основные причины отсутствия работы у населения

Росстат РФ изучил основные причины незанятости населения в I квартале 2019 года в России, сообщает телеканал RT.

Согласно данным Росстата РФ, среди тех, кто имеет опыт работы (76% от общего числа безработных), 16,1% покинули прежнее место работы из-за сокращения штатов, ликвидации предприятия или собственного дела. Еще 26,6% безработных граждан уволились по собственному желанию.

6% закончили работать из-за окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера, а 0,3% граждан не работали в силу увольнения из Вооруженных сил. Более четверти (26,8%) россиян назвали иные причины.

Ранее «Реальное время» писало, что Минтрудсоцзащиты Татарстана рассчитывает удержать официальную безработицу в 2019 году на уровне, не превышающем 1,5%.

