Василь Шайхразиев осмотрел место проведения Среднеазиатского Сабантуя в Ташкенте

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Узбекистан осмотрел сегодня в Ташкенте место проведения Среднеазиатского Сабантуя.

Праздник пройдет в 2020 году 7 июня и будет посвящен 100-летию ТАССР и 30-летнему юбилею Татарского общественно-просветительского центра Ташкента. На него планируется собрать татар со всей Средней Азии — из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран.

Планируется организовать Сабантуй в Центральном парке культуры имени Мирзо Улугбека, сообщает Всемирный конгресс татар.

Среди Сабантуев, проводимых за рубежом, Сабантуй в Ташкенте самый масштабный — в его праздновании обычно принимают участие 50 тысяч человек.

Ранее «Реальное время» рассказывало о жизни татарской диаспоры в одной из крупнейших стран Средней Азии — Узбекистане.