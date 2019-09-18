СМИ: Заворотнюк пришла в сознание

Попавшая в больницу актриса Анастасия Заворотнюк возможно находится в сознании. Также стало известно, что артистка дышит без помощи аппарата искусственного дыхания.

Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что журналисты сообщили о диагностированном у Заворотнюк онкологическом заболевании. Позже стало известно, что она попала в больницу и находится в искусственной коме.