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СМИ: Заворотнюк пришла в сознание

20:54, 18.09.2019 1
СМИ: Заворотнюк пришла в сознание
Фото: youtube.com / скриншот

Попавшая в больницу актриса Анастасия Заворотнюк возможно находится в сознании. Также стало известно, что артистка дышит без помощи аппарата искусственного дыхания.

Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что журналисты сообщили о диагностированном у Заворотнюк онкологическом заболевании. Позже стало известно, что она попала в больницу и находится в искусственной коме.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    Настенька,живи-ты все выдержишь!
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