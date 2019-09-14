Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа, Петра Чернышева.

Врачи сообщили продюсеру, что актрисе «к сожалению, осталось жить несколько дней».

«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — цитирует Разина «Комсомольская правда».

Среди причин болезни Заворотнюк он назвал продолжительный стресс и якобы увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за ее крайне тяжелого состояния.