Разин рассказал о состоянии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа, Петра Чернышева.
Врачи сообщили продюсеру, что актрисе «к сожалению, осталось жить несколько дней».
«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — цитирует Разина «Комсомольская правда».
Среди причин болезни Заворотнюк он назвал продолжительный стресс и якобы увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.
Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за ее крайне тяжелого состояния.ОбществоКультура
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