В среду самая крупная пробка Казани достигла 3,8 км

Сегодня в Казани самым длинным затором стала утренняя пробка на Горьковском шоссе. Она растянулась на 3,8 км.

В 7:34 пробка достигла максимума, заняв отрезок от спорткомплекса «Олимпиец» до железнодорожного моста, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Всего затор продержался 30 минут.

Вечером максимальная загруженность дорог достигла семи баллов.

Среди самых крупных отмечены заторы на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова (3,6 км), проспекте Победы (3,4 км), Сибирском тракте и улице Николая Ершова (2,4 км) а также улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км). При этом последняя продержалась 1 час и 50 минут.