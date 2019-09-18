В семье вратаря «Нефтехимика» Барулина родилась дочь
Вчера в семье вратаря «Нефтехимика» Константина Барулина и его жены Натальи родилась дочка, информирует пресс-служба нижнекамского клуба. Девочке дали имя Мелисса.
Накануне голкипер пропустил игру против нижегородского «Торпедо», чем вызвал замешательство у болельщиков «Нефтехимика».
Ранее Барулин сделал первый «шатаут» в сезоне-2019/20, чем помог своему клубу одолеть рижское «Динамо» (4:0).СпортХоккейОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым