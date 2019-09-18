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В семье вратаря «Нефтехимика» Барулина родилась дочь

18:05, 18.09.2019
В семье вратаря «Нефтехимика» Барулина родилась дочь
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Вчера в семье вратаря «Нефтехимика» Константина Барулина и его жены Натальи родилась дочка, информирует пресс-служба нижнекамского клуба. Девочке дали имя Мелисса.

Накануне голкипер пропустил игру против нижегородского «Торпедо», чем вызвал замешательство у болельщиков «Нефтехимика».

Ранее Барулин сделал первый «шатаут» в сезоне-2019/20, чем помог своему клубу одолеть рижское «Динамо» (4:0).

СпортХоккейОбщество Татарстан
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