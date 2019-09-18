Полицейские Башкирии «накрыли» нарколабораторию

Фото: 02.мвд.рф

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали уроженца Челябинской области, организовавшего лабораторию по изготовлению синтетических наркотических средств в собственном гараже.

Установлено, что 41-летний житель города Аша самостоятельно распространял наркотические средства на территории Челябинской, Свердловской областей и Башкирии с помощью тайников-закладок. Подозреваемый изготавливал наркотики в оборудованном гараже. Чтобы закупить необходимые для этого прекурсоры, мужчина приобрел поддельные паспорта.

Полицейские изъяли у мужчины около 50 литров специальной жидкости, 10 кг производных порошкообразных веществ и почти 0,5 кг готовых наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

В гараже задержанного обнаружено двуствольное охотничье ружье с патронами.

Следственным отделом Уфимского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 327, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ.

Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее башкирские полицейские задержали сельчанку с пакетом конопли.