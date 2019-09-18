Зампрокурора Альметьевска пошла на повышение

Фото: Прокуратура РТ

Бывший заместитель прокурора Альметьевска Татьяна Федоровская сегодня приступила к работе в ранге прокурора Сармановского района. Коллективу ее представил глава надзорного ведомства РТ Илдус Нафиков.



Родом Федоровская из села Победа Томской области, училась на юриста в Ульяновском госуниверситете. В 2007 начала работу помощником прокурора Алькеевского района, через год перевелась в Альметьевск, где в 2015-м году была назначена заместителем прокурора города.

Назначение в Сарманово с повышением Федоровская получила после того, как прежний прокурор района возглавил Кировскую прокуратуру Казани, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.