В Казани продают место в очереди за новым iPhone почти в десять раз дешевле, чем в Москве
В Казани начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone.
Так, на одном из сайтов объявлений место предлагают купить за 80 тыс. рублей. Также есть объявление о продаже мест в очереди за 30—50 тыс. рублей.
10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. После презентации новинок на сервисах бесплатных объявлений уже появились предложения о продаже мест в очереди, цена доходила до 500 тысяч рублей.
Исследование сервиса Mail.ru Group показало, что абсолютное большинство россиян не готовы стоять в очередях за смартфонами из новой линейки iPhone 11. Но крупнейшие российские торговые сети электроники уже запаслись достаточным количеством новых гаджетов, чтобы старт их продаж прошел без очередей.Технологии Татарстан
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