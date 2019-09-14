Исследование: абсолютное большинство россиян не готовы стоять в очереди за новым iPhone

Абсолютное большинство россиян не готовы стоять в очередях за смартфонами из новой линейки iPhone 11, говорится в результатах проведенного Mail.ru Group. Только 12% опрошенных готовы длительное время ожидать покупки нового iPhone у магазина.

Кроме того, 82% пользователей признают, что не будут заказывать новые модели заранее.

Предпочтения пользователей в моделях из линейки iPhone 11 разделились в примерно равных пропорциях. Так, 39% опрошенных склоняются в пользу iPhone 11 Pro Max, 31% выбрали бы iPhone 11 Pro. Еще 30% отметили iPhone 11, передает ТАСС.

Напомним, что уже сейчас в России можно найти объявления о продаже место в очереди за новым iPhone — ценник иногда достигает сотен тысяч рублей.