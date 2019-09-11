В России продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей

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Россияне после презентации новых iPhone начали на сайтах объявлениях предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тыс. рублей.

Напомним, что накануне американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11 (стоимость составляет от 59,9 тыс. рублей) , iPhone 11 Pro (от 89,9 тыс. рублей) и iPhone 11 Pro Max (от 99,9 тыс. рублей).

Первые предложения о занятии мест появились на Avito еще 9 сентября. Некоторые готовы встать в очередь с 11 сентября за 400 тыс. рублей. Команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

На сайте объявлений «Юла» первые объявления о продаже места в очереди за iPhone стали появляться сразу же после презентации. Сначала минимальная цена составляла 80 тыс. рублей, но сейчас появились более «бюджетные предложения». Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тыс. рублей. Автор этого объявления готов встать в очередь за неделю до начала продаж.