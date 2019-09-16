Российские торговые сети электроники запаслись новыми iPhone, чтобы избежать очередей

Крупнейшие российские торговые сети электроники запаслись достаточным количеством новых iPhone, чтобы старт их продаж прошел без очередей.

Как сообщили «РИА Новости» представители ретейлеров, магазины электроники запаслись достаточным количеством смартфонов, чтобы избежать больших очередей.

Кроме того, с 18 сентября можно будет оформить предзаказ нового гаджета.

10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также на презентации были показаны седьмое поколение планшетов iPad и «умные часы» Apple Watch Series 5.

После презентации новинок на сервисах бесплатных объявлений уже появились предложения о продаже мест в очереди, цена доходила до 500 тысяч рублей.

Однако исследование сервиса Mail.ru Group показало, что абсолютное большинство россиян не готовы стоять в очередях за смартфонами из новой линейки iPhone 11.

