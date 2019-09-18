Радий Хабиров наградил Владимира Спивакова орденом Салавата Юлаева

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил художественного руководителя Национального филармонического оркестра России, народного артиста СССР и Башкортостана Владимира Спивакова с 75-летием и наградил его орденом Салавата Юлаева. Церемония состоялась в ГКЗ «Башкортостан» в рамках открытия фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», который проходит в Уфе в четвертый раз.

— Позвольте мне от имени всех сидящих в зале, от себя и от миллионов башкортостанцев поздравить Вас с замечательным юбилеем. Пожелать вам крепкого здоровья, творческого долголетия. Пусть Ваш музыкальный гений ещё многие годы радует ценителей искусства. Сердечное спасибо Вам, дорогой Владимир Теодорович, за заботу о молодежи, за то, что Вы находите наши молодые таланты и делаете их звездами мировой величины. Как Вы видите, этот орден имеет форму звезды. Пусть эта звезда Вас зовет и ведет в Вашу родную республику. Мы счастливы, что Вы у нас есть! Спасибо Вам за это, — сказал руководитель региона.

Напомним, 12 сентября знаменитый дирижер отметил 75-летие.