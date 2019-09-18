В Башкирии работник КФХ погиб под трактором

Государственная инспекция труда в Башкортостане начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 53-летний работник ИП Глава КФХ Лихой А. В.

Трагедия произошла на поле между деревнями Глумилино и Таптыково в Уфимском районе Башкирии 13 сентября. Мужчина, управляя трактором, наехал на рулон сена. Машина опрокинулась, работник крестьянско-фермерского хозяйства погиб.

В ходе расследования будут определены причины случившегося и виновные, сообщает Гострудинспекция РБ.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ разрешит работать трактористами женщинам.