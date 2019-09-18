В детские больницы Татарстана закупят велотренажеры на 4,8 миллиона рублей

Министерство здравоохранения РТ разместило на сайте госзакупок тендер на поставку 12 велотренажеров для механотерапии по 398 тыс. рублей за штуку. Общая стоимость контракта — почти 4,8 млн рублей. Аукцион пройдет 25 сентября, заявки принимаются до 23 сентября. Источник финансирования — бюджет республики, причем 58% составят субсидии из федерального бюджета.

Тендер проводится в рамках реализации госпрограммы Татарстана по дооснащенинию детских поликлиник. Пять тренажеров направят в поликлиники казанских детских больниц №1, 7, 11, а также в городские детские поликлиники №6 и 10 . Четыре — в «Камский детский медцентр» и поликлиники №3, 4, 5 Набережных Челнов. Остальные — в детские больницы Нижнекамска и Буинска.

Велотренажеры должны быть поставлены в течение 45 дней с момента заключения контракта, говорится на сайте госзакупок.

Изделия должны быть оснащены датчиками для контроля состояния пациента и получаемых им нагрузок, отражать время тренировки, дистанцию. При этом должна быть возможность при необходимости менять нагрузки. Предполагается, что пациенты будут тренировать на них выносливость сердечно-сосудистой системы.

Преимущества в конкурсе будут иметь организации инвалидов, субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Победитель тендера должен не только поставить оборудование, но также обеспечить его ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации и техобслуживания специалистов учреждений здравоохранения.

Напомним, ранее ученые назвали занятия на велотренажере отличной профилактикой диабета.