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В детские больницы Татарстана закупят велотренажеры на 4,8 миллиона рублей

00:02, 18.09.2019
В детские больницы Татарстана закупят велотренажеры на 4,8 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РТ разместило на сайте госзакупок тендер на поставку 12 велотренажеров для механотерапии по 398 тыс. рублей за штуку. Общая стоимость контракта — почти 4,8 млн рублей. Аукцион пройдет 25 сентября, заявки принимаются до 23 сентября. Источник финансирования — бюджет республики, причем 58% составят субсидии из федерального бюджета.

Тендер проводится в рамках реализации госпрограммы Татарстана по дооснащенинию детских поликлиник. Пять тренажеров направят в поликлиники казанских детских больниц №1, 7, 11, а также в городские детские поликлиники №6 и 10 . Четыре — в «Камский детский медцентр» и поликлиники №3, 4, 5 Набережных Челнов. Остальные — в детские больницы Нижнекамска и Буинска.

Велотренажеры должны быть поставлены в течение 45 дней с момента заключения контракта, говорится на сайте госзакупок.

Изделия должны быть оснащены датчиками для контроля состояния пациента и получаемых им нагрузок, отражать время тренировки, дистанцию. При этом должна быть возможность при необходимости менять нагрузки. Предполагается, что пациенты будут тренировать на них выносливость сердечно-сосудистой системы.

Преимущества в конкурсе будут иметь организации инвалидов, субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Победитель тендера должен не только поставить оборудование, но также обеспечить его ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации и техобслуживания специалистов учреждений здравоохранения.

Напомним, ранее ученые назвали занятия на велотренажере отличной профилактикой диабета.

ОбществоМедицина Татарстан
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