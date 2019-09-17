«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь», Умарк набрал два очка

Уфимский «Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над китайским «Куньлунем» (3:2).

Счет в матче открыли гости, точный удар удался Тайлеру Вону. В следующей же атаке уфимцы восстановили паритет, благодаря голу Тему Хартикайнена. Но на второй перерыв хозяева ушли, уступая в счете 1:2.

В третьем периоде забивали только хоккеисты «Салавата Юлаева». Точные выстрелы удались Никите Сошникову и Филипу Ларсену, чей точный бросок принес победу уфимскому клубу. Героем встречи стал Линус Умарк, набравший 2 (0+2) очка.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Голы:

0:1 (20:08) — Тайлер Вон (Адам Крэкнелл, Эндрю Миллер);

1:1 (20:46) — Тему Хартикайнен (Линус Умарк);

1:2 (39:43) — Адам Крэкнелл (Шимон Грубец);

2:2 (45:10) — Никита Сошников (Илья Баранов);

3:2 (57:21) — Филип Ларсен (Линус Умарк, бол.).