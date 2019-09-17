Перевозчики Казани подробно объяснили, почему они просят поднять стоимость проезда

Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков ответил на обвинения республиканского отделения партии «Яблоко». Также он еще раз подробно объяснил, почему перевозчики хотят поднять плату за проезд.

«С нашей стороны нарушений закона нет. Мы платим все налоги. Наша деятельность прозрачна», — заявил «Реальному времени» Темляков.

Ответил он и на обвинение в создании «черной кассы», из которой платились зарплаты кондукторам.

«Мы никогда и не скрывали факта, что официально [среди] кондукторов были устроены единицы, а за сбор плана выручки отвечал водитель. Это все происходило в пределах действующего законодательства. Уже водитель приводил в помощь жену, сестру, брата, соседа и так далее», — поделился глава АТП РТ.

Он отметил, что после вступления в силу нового закона водители были освобождены от сбора выручки. Тогда же были трудоустроены кондукторы.

«Все, что предписано законом, мы выполнили», — подчеркнул Темляков.

Он добавил, что в результате этих изменений перевозчики получили большие убытки.

Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана считает, что повышения тарифов можно избежать, если перевозчики начнут получать полную компенсацию за льготников.

«Сегодня за льготников нам платят всего 18 рублей при тарифе 27 рублей», — заявил Темляков.

«Нас обвиняют и в воровстве кондукторов, хотя они воруют у нас, не у пассажиров», —завершил глава АТП РТ.

Напомним, что председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зиннатуллин попросил прокуратуру проверить перевозчиков Казани. Он обращал внимание надзорного ведомства на налоги и нарушение прав работников.

