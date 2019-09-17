Новости общества

20:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Яблоко» попросило прокуратуру проверить финансовую деятельность перевозчиков Казани

10:09, 17.09.2019 2
«Яблоко» попросило прокуратуру проверить финансовую деятельность перевозчиков Казани
Фото: realnoevremya.ru

Председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зиннатуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани.

Ранее казанские перевозчики предложили поднять тарифы на проезд в общественном транспорте до 40 рублей в связи с налоговой нагрузкой из-за официального трудоустройства кондукторов.

По словам Зинатуллина, здесь «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание «черной кассы» на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам». В связи с этим «Яблоко» просит прокуратуру привлечь виновных лиц к ответственности, пишет «Коммерсант».

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что перевозчикам еще предстоит обосновать необходимость повышения цены на проезд.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    Нужен переход на газомоторный транспорт - топливо дешевле в 3 раза!!!! Сдержит цены.
    Ответить
  • Анонимно 17 сен
    Газпромовец, вы наш. Очередь на метановских заправках до 1 часа доходит в час пик. У нас на миллионник всего 4 заправки метаном! Господдержка нужна предприятиям, заправки новые построить. Куда уходит столько денег с камер видеофиксации, с платных парковок????????? - Поэтому не удивляйтесь, что перевозчикам тяжело, а денег в виде господдержки перевозчикам нет. Скажи те есть, кто они очередные подконтрольные МУП, ок а остальным?????????
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров