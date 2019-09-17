«Яблоко» попросило прокуратуру проверить финансовую деятельность перевозчиков Казани

Председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зиннатуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани.

Ранее казанские перевозчики предложили поднять тарифы на проезд в общественном транспорте до 40 рублей в связи с налоговой нагрузкой из-за официального трудоустройства кондукторов.

По словам Зинатуллина, здесь «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание «черной кассы» на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам». В связи с этим «Яблоко» просит прокуратуру привлечь виновных лиц к ответственности, пишет «Коммерсант».



Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что перевозчикам еще предстоит обосновать необходимость повышения цены на проезд.