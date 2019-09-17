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Команда из Бугульмы — финалист соревнований по футболу «Кожаный мяч»

16:55, 17.09.2019
Команда из Бугульмы — финалист соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Фото: club-km.ru

Команда из Бугульмы «Космос-СШ №2» приняла участие в финальной части детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди игроков старшей возрастной группы (14—15 лет).

В финале бугульминские футболисты завоевали пятое место на турнире. Всего в соревнованиях приняли участие 72 любительских футбольных коллектива со всей России.

Победителем «Кожаного мяча» — 2019 стала команда из Новосибирской области «Кристалл СШ Бердск».

СпортФутбол Татарстан
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