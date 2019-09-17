Команда из Бугульмы — финалист соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Команда из Бугульмы «Космос-СШ №2» приняла участие в финальной части детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди игроков старшей возрастной группы (14—15 лет).
В финале бугульминские футболисты завоевали пятое место на турнире. Всего в соревнованиях приняли участие 72 любительских футбольных коллектива со всей России.
Победителем «Кожаного мяча» — 2019 стала команда из Новосибирской области «Кристалл СШ Бердск».СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым