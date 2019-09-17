Пептиды — современное средство от выпадения волос

Выпадение волос — проблема, которая мучает огромное количество мужчин и женщин во всем мире, поэтому наука, медицина и космецевтика находятся в постоянном поиске эффективных решений для борьбы с алопецией. Одно из современных и безопасных решений — это пептиды для волос.

Что такое пептиды и как они работают?

Пептиды — это укороченные молекулы белка, состоящие из нескольких аминокислот (от 2 до 50). Они являются сигнальными молекулами, так как посылают те или иные сигналы клеткам, вызывая определенную обратную реакцию. Пептиды — эффективные и безопасные факторы роста, стимулирующие рост (деление) клеток. Существует множество их разновидностей для разных типов ткани: разные пептиды решают разные задачи. Для клеток корней волос тоже существуют специальные пептиды, которые эффективно стимулируют рост. Также они блокируют вредное действие гормона дигидротестостерона, вызывающего дистрофию (гибель) волосяных луковиц при андрогенетическом типе выпадения (самом распространенном).

Почему биомиметические пептиды лучше?

Пептиды бывают обычными и биомиметическими. Биомиметические — абсолютная копия натуральных, поэтому они без труда встраиваются во все обменные процессы организма и вступают в необходимые реакции без отторжения. Именно биомиметические пептиды эффективнее, что доказано многочисленными исследованиями.

Пептиды или миноксидил?

Традиционным средством против выпадения волос продолжают считать препараты наружного действия на основе миноксидила. Миноксидил действительно эффективен, но имеет множество недостатков: побочные действия, противопоказания, синдром отмены, привыкание. Учитывая, что очень часто (например, при андрогенетической алопеции) нужно постоянное лечение, использование препарата с такими недостатками становится опасным или вовсе невозможным. Сыворотки для наружного применения на основе пептидов как раз стали прекрасной альтернативой — не менее эффективной, но однозначно более удобной и безопасной.

Сыворотки на основе пептидов:

улучшают местное кровообращение;

стимулируют рост волос;

питают корни;

блокируют ДГТ;

улучшают качество и внешний вид волос;

не содержат гормонов.

Пептиды — это действительно инновационное решение в борьбе с алопецией, эффективное и безопасное. Попробуйте и убедитесь сами!

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